Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
|21:00 17.07.2020
|Росія
По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 16 - 17 июля прошли следующие мероприятия:
1. Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, завершили мероприятия воздушно-десантной подготовки на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.
Перед десантированием военнослужащие прошли теоретический курс по воздушно-десантной подготовке, во время которого изучили парашютные системы и способы их укладки, действия в воздухе и при приземлении, а также при возникновении нештатных ситуаций. Перед прыжками разведчики сдали необходимые зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели предпрыжковые тренировки на воздушно-десантном комплексе.
Каждый военнослужащий совершил до 10 парашютных прыжков различной сложности из вертолетов Ми-8АМТШ с парашютом Д-6 серии 4 с минимальных высот для десантирования, в т.ч. с оружием.
Первый прыжок военнослужащие совершили с высоты от 800 до 1000 м, последующие прыжки с 600 м на ограниченной площадке приземления.
После приземления военнослужащие отрабатывали задачи по сбору в указанной точке, а также выполняли тактическую задачу по захвату объекта уловного противника.
2. Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированное в Северной Осетии, приступило к совершению марша на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения тактического учения.
В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».
На полигоне в Ставропольском крае военнослужащие ЮВО совершат марш в позиционные районы, оборудуют огневые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также отработают электронные пуски ракет из ОТРК «Искандер-М» по противнику на расстоянии до 500 км.
ОТРК предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
3. В Краснодарском крае экипажи современных истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения Южного военного округа выполнили комплекс учебно-тренировочных полетов в сложных условиях горной местности.
Особенность этапа подготовки летчиков заключалась в отработке элементов сложного пилотажа, в том числе в управлении боевым самолетом на предельно малых высотах до 100 м и ведении условного воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.
В ходе полетов экипажи провели учебные атаки по воздушным и наземным целям.
Кроме того, летчики отработали вопросы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступал один из истребителей соединения.
Всего в недельном этапе комплексных учебно-тренировочных полетов было задействовано более 10 единиц авиационной техники и около 20 летчиков.
4. Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа готовится к перелету на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности.
Управление 4-й армии ВВС и ПВО, а также ряд соединений и воинских частей, входящих в ее состав, приведены в высшие степени боеготовности. В настоящее время осуществляется наращивание сил и средств боевого дежурства, прикрытие наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны (ПВО).
Действия авиации и сил ПВО в режиме реального времени контролирует региональный центр управления штаба ЮВО. Истребительной авиацией ведется постоянное патрулирование воздушного пространства в приграничных районах.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.
Сообщается, что все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
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