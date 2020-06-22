У Херсонській облдержадмінстрації звертають увагу, що ЦНАП на КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом вже відновили свою роботу, яку тимчасово припиняли через карантин, і їх послугами знову можуть користуватись як мешканці окупованого Криму, так і Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська ОДА, пише Центр журналістських розслідувань.

«З 11 лютого 2020 року розпочали працювати 2 ЦНАПи на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», які є віддаленими робочими місцями (ВРМ) ЦНАПів Новотроїцької та Чаплинської селищних рад. У зв’язку із введенням карантину на території всієї країни вказані ЦНАПи тимчасово припиняли свою роботу. Однак ЦНАП на КПВВ «Чонгар» відновив свою діяльність з 12 травня 2020 року, ЦНАП на КПВВ «Каланчак» – з 14 липня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

У ЦНАП громадяни України можуть замовити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, зареєструвати нерухомість, бізнес та інше.

В ОДА нагадали, що прийом суб’єктів звернення до закінчення карантину здійснюється з дотриманням вимог Міністерства охорони здоров’я України, а саме: громадяни мають бути в захисній масці та рукавичках.

Графік роботи ЦНАПу на КПВВ «Чонгар»:

– понеділок – четвер: з 08.00 до 17.00 (без перерви на обід);

– п’ятниця: з 08.00 до 16.00 (без перерви на обід);

– субота, неділя – вихідні.

ЦНАП на КПВВ «Чонгар»:

– працює із суб’єктами звернення за допомогою електронної пошти: [email protected];

– консультує за телефонами: +38 (05548) 5-04-24, (068) 456-15-23.

Графік роботи ЦНАПу на КПВВ «Каланчак»:

– понеділок – п’ятниця: з 08.30 до 16.00 (без перерви на обід);

– cубота, неділя – вихідні.

ЦНАП на КПВВ «Каланчак»:

– працює із суб’єктами звернення за допомогою електронної пошти [email protected];

– консультує за телефонами: +38 (05538) 2-13-70, моб. (050) 046-41-61.

Крім того, з метою уникнення поширення вірусних інфекцій (запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19) є можливість скористатися записом онлайн та стати в електронну чергу:

– до ЦНАПу Новотроїцької селищної ради: https://cutt.ly/kaomp0t;

– до ЦНАПу на КПВВ «Чонгар»: https://cutt.ly/2aon5SB;

– до ЦНАПу на КПВВ «Каланчак»: https://cutt.ly/OaonN5j.