На авіабазу НАТО Сігонела на італійській Сицилії 15 липня прибув третій з п’яти замовлених БПЛА RQ-4D Phoenix, який є основною частиною системи розвідки країн-НАТО у Європі - AGS (Alliance Ground Surveillance).

А останні два стратегічних розвідників мають надійти впродовж найближчих тижнів. Після всебічних перевірок та офіційної передачі дронів силам Альянсу, система AGS досягне своєї оперативної можливості до кінця 2020 року, пише defence-ua.

Таким чином сили НАТО у Європі отримають потужний інструмент розвідки, який дозволить цілодобово проводити моніторинг та збір інформації на всіх загрозливих ділянках у режимі онлайн. Програма створення системи AGS, в якій бере участь 14 європейських країн НАТО та США, стартувала у 2012 році та обійшлась майже у 2 млрд доларів.

Окрім повітряного компонента до неї входить мережа наземних станцій управління та обробки інформації системи C2ISR (Command, Control, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) до якої входить шість мобільних комплексів MGGS (Mobile General Ground Station) від Airbus Defence and Space, останній з яких був поставлений у січні 2019 року.

RQ-4D Phoenix - спеціальна версія стратегічного розвідника RQ-4 Global Hawk від Northrop Grumman, який був адаптований під вимоги замовника. Це дрон може знаходитись у повітрі близько 30 годин на висоті до 18 000 метрів та забезпечує розвідку до 100 000 квадратних кілометрів за добу.

На RQ-4 встановлюється радіолокаційна станція AN/ZPY-2, яка здатна "бачити" цілі, орієнтовно, на відстані до 400 км та забезпечує виявлення не тільки повітряних, але і наземних об’єктів. Окрім того, дрон оснащений потужними електро-оптичними та інфрачервоними камерами та має широкий супутниковий канал передачі даних в режимі он-лайн.

Додамо, що саме RQ-4 повітряних сил США проводить регулярні розвідувальні польоти вздовж окупованих Росією територій України. Останній з таких польотів відбувся 15 липня під час його дрон сканував позиції армії РФ у окупованому Криму та на Донбасі, а також у Краснодарському краї та на Кавказі.

Додамо, що RQ-4 Global Hawk також активно, але без масштабного висвітлення у ЗМІ постачається до Південної Кореї.