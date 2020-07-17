27 кораблів та 2400 військових: у Чорному морі тривають навчання "Sea Breeze 202" / Фото
|20:15 17.07.2020
Біля берегів Болгарії проходять міжнародні військові навчання "Sea Breeze 2020".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NavalNews.
У навчаннях представлені збройні сили 10 країн НАТО – самої Болгарії, а також Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини та США.
Загалом це 27 кораблів, 9 літаків та 2413 військових. Серед кораблів, задіяних у навчаннях - USS Porter, есмінець ВМС США, який зайшов у Чорне море минулого тижня.
Мета навчань – покращення бойової готовності та відпрацювання тактичної взаємодії сил для здійснення спільних операцій у Чорному морі.
Навчання триватимуть до 19 липня.
Нагадаєм, РФ провеела раптову перевірку армії. Перевірка торкнулась війська Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів.
Фото з сайту Європейська правда
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