Председатель Консультативной миссии Евросоюза (КМЕС) Антти Хартикайнен и руководитель регионального представительства КМЕС в Мариуполе Мартин Кулишек посетили Бердянский морской порт.

Делегацию встречал и.о. директора госстивидора Александр Трощенков, сообщает издание Порты Украины со ссылкой на пресс-службу ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП).

Как сообщил Хартикайнен, в сентябре 2020 года планируется открытие регионального представительства КМЕС в Мариуполе, которое будет работать не только на Донецкий область, но и оказывать поддержку соседним регионам.

Со своей стороны Трощенков пообещал максимально содействовать дальнейшему сотрудничеству с европейскими партнерами. Руководитель госстивидора также проинформировал гостей о ситуации после начала российской блокады Керчь-Еникальского канала и строительства моста через Керченский пролив.

«Данный визит представителей КМЕС носил ознакомительный характер. Миссия усилит поддержку региона через свой областной офис, который станет четвертым представительством КМЕС в областях среди уже работающих в Харькове, Одессе и Львове», — добавила пресс-служба.

Ранее специалисты инжиниринговой компании Egis подготовили предварительное технико-экономическое обоснование (пре-ТЭО) проекта развития ГП «БМТП», которое предусматривает целесообразность потенциальной концессии госстивидора.

ГП «БМТП» являются одной из площадок реализации следующего этапа концессии в портовой отрасли.

ГП «БМТП» оперирует причалами №1-9 Бердянского морского порта. Госстивидор в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 40,2% — до 532,3 млн тонн.