Консультативная миссия ЕС посетила Бердянский порт

20:00 17.07.2020   Бердянск

Председатель Консультативной миссии Евросоюза (КМЕС) Антти Хартикайнен и руководитель регионального представительства КМЕС в Мариуполе Мартин Кулишек посетили Бердянский морской порт. 

Делегацию встречал и.о. директора госстивидора Александр Трощенков, сообщает издание Порты Украины со ссылкой на пресс-службу ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП).

Как сообщил Хартикайнен, в сентябре 2020 года планируется открытие регионального представительства КМЕС в Мариуполе, которое будет работать не только на Донецкий область, но и оказывать поддержку соседним регионам.

Со своей стороны Трощенков пообещал максимально содействовать дальнейшему сотрудничеству с европейскими партнерами. Руководитель госстивидора также проинформировал гостей о ситуации после начала российской блокады Керчь-Еникальского канала и строительства моста через Керченский пролив.

«Данный визит представителей КМЕС носил ознакомительный характер. Миссия усилит поддержку региона через свой областной офис, который станет четвертым представительством КМЕС в областях среди уже работающих в Харькове, Одессе и Львове», — добавила пресс-служба.

Ранее специалисты инжиниринговой компании Egis подготовили предварительное технико-экономическое обоснование (пре-ТЭО) проекта развития ГП «БМТП», которое предусматривает целесообразность потенциальной концессии госстивидора.

ГП «БМТП» являются одной из площадок реализации следующего этапа концессии в портовой отрасли.

ГП «БМТП» оперирует причалами №1-9 Бердянского морского порта. Госстивидор в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 40,2% — до 532,3 млн тонн.



Ще на цю тему:

10:30 17.07.2020
Одесский порт принял одновременно четыре контейнеровоза
15:45 13.07.2020
Администрация морпортов планирует проводить мониторинг состояния акватории портов из космоса
18:21 06.07.2020
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції
13:43 06.07.2020
Измаильский порт планирует осуществлять пассажирские перевозки в Румынию
20:50 23.06.2020
В январе-мае морпорты сократили количество обработанных судов на 5,3%
16:45 23.06.2020
АМПУ: Оперативные данные о работе портов и каналов 23 июня
13:00 19.06.2020
В Одесском порту открылась навигация пассажирских катеров
17:15 15.06.2020
Бизнес обеспокоен желанием Госэкоинспекции вернуть беспрепятственный доступ в порты Украины
17:20 22.05.2020
Датская компания теперь будет заходить только в один украинский порт
19:15 21.05.2020
Одесский порт принял первую партию нефти WTI из США
20:00 20.05.2020
В январе-апреле морпорты Украины сократили количество обработанных судов на 2,3%
14:00 08.05.2020
Кабмин разрешил возобновить международное сообщение через Скадовский порт
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
14:00 15.07.2020
Голова ОБСЄ заявляє про необхідність переговорів між Азербайджаном і Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
17:15 15.07.2020
У Болгарії антиурядові протести переросли в зіткнення з поліцією
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
Всі новини країни
Грузія Грузія
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
19:00 15.07.2020
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия дала высокую оценку процессу реформ в стране
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
20:30 17.07.2020
НАТО у Європі завершує формування системи розвідки стратегічними дронами RQ-4D Phoenix / Відео
20:10 17.07.2020
Более 40 кораблей Каспийской флотилии РФ проводят тренировки
19:15 17.07.2020
МИД России пригрозил ядерными ракетами Польше и Прибалтике
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
15:15 16.07.2020
В уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія
12:45 16.07.2020
На території Айя-Софії у Стамбулі демонтували музейний знак
Всі новини країни
Україна Україна
21:50 17.07.2020
Оккупанты предписали керчанам собирать дождевую воду и сдавать на очистные водоканала
21:40 17.07.2020
Расследование дела МН17 дает новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе – EUvsDisinfo
21:30 17.07.2020
У Криму політв'язня тримають в одній камері з хворим на туберкульоз – адвокат
21:20 17.07.2020
Суд РФ залишив під арештом вісьмох політв'язнів з Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд