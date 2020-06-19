Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции

19:45 17.07.2020   Туреччина

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир сообщил об успешно проведенном завершающем испытательном пуске на большую дальность разработанной в Турции ПКР Atmaca.

Как отметил И.Демир на своей странице в Twitter, в ходе испытаний ПКР Atmaca успешно поразила цель на расстоянии более 200 км и готова к принятию на вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) подписал контракт на разработку ракеты Atmaca с выбранной основным подрядчиком национальной компанией Roketsan в 2009 году. Ракета предназначена для замены ПКР «Гарпун» и должна обладать большей дальностью полета и расширенными возможностями по сравнению с американским боеприпасом.

Испытательные пуски ПКР начались в 2016 году. Roketsan отвечала за разработку корпуса ракеты, Aselsan – радиолокационной ГСН и системы наведения. Система управления огнем была разработана Научно-исследовательским центром ВМС Турции (ARMERKOM).

В ноябре 2018 года И.Демир объявил о готовности ПКР Atmaca к серийному производству. Контракт на серийное производство ракеты Секретариат оборонной промышленности Турции подписал с национальной компанией Roketsan. На первом этапе ПКР Atmaca должна поступить на вооружение корветов MILGEM национальной разработки. В дальнейшем ПКР поступит на вооружение фрегатов класса «Стамбул» и перспективных эсминцев ПВО класса TF2000.

В рамках соглашения оборудование и запасные части для системы управления огнем ракеты будут производиться компанией Aselsan.

Компания Roketsan впервые представила ПКР Atmaca на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле. По информации Roketsan, Atmaca – это оснащенная активной радиолокационной ГСН и 250-кг осколочно-фугасной проникающей боевой частью дозвуковая противокорабельная ракета, обеспечивающая поражение в сложных погодных условиях неподвижных и движущихся целей на дальностях более 200 км (по неофициальным данным – более 250 км). Длина ПКР – 4,8-5,2 м, стартовая масса – около 800 кг. Она обладает высокой устойчивостью к средствам противодействия противника, может быть перенацелена в полете. По данным СМИ, ракета выполняет полет на предельно низкой высоте над уровнем моря, может быть запрограммирована для нанесения удара по цели сверху.



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