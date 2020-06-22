Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар розцінює раптову перевірку боєготовності військ Російською Федерацією як "погрозу силою".

Про це Боднар написав у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...", - зазначив він.

Нагадаєм, біля кордонів України Російська Федерація раптово почала перевірку боєготовності своїх військ.