Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму / Документ
|19:30 17.07.2020
|Крим
Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3736 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 306 народних депутатів.
Як зазначається в проєкті постанови, нею ВР затверджує заяву парламенту "щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".
Також доручається голові Ради невідкладно направити текст заяви до парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій.
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