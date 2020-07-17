МН17: США закликає РФ не ховати від суду обвинувачених у справі

19:00 17.07.2020   Росія

Посольство США в Україні до 6-ї річниці трагедії МН17 закликало Росію співпрацювати зі слідством для притягнення до відповідальності винних у збитті літака.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства.

"У 6-ту річницю збиття #MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя сьогодні 6 років тому. Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, яка вимагає притягнення до винних до відповідальності, а також повної співпраці усіх країн з цією метою.

Росія має забезпечити, щоб кожен з обвинувачуваних осіб, які зараз перебувають у Росії або на контрольованих Росією територіях, постали перед судом", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Крістіна Квін також закликала Росію дотримуватися припинення вогню, відвести свої війська та важке озброєння, підтримати розформування збройних формувань, які діють на Донбасі, та повернути Україні контроль над її міжнародно визнаним кордоном з Російською Федерацією.

"Так само ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, повернути Україні контроль над півостровом та звільнити всіх українських політв’язнів. США твердо стоять на боці України у підтримці її суверенітету і територіальної цілісності", - додає Крістіна Квін.

Нагадаємо, напередодні ЄС у своїй заяві до роковин загибелі рейсу МН17 висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.



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