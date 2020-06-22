У Криму за червень зафіксовано 12 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС Росії
|18:45 17.07.2020
|Крим
В окупованому Криму за червень зафіксовано 12 нових кримінальних справ відносно жителів півострова за ухилення від служби в Збройних силах РФ. Крім того, кримськими «судами» було винесено чотири вироки щодо кримчан.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) в моніторинговому огляді порушень прав людини в Криму за червень, пише Центр журналістських розслідувань.
Як наголошується, в червні правозахисники зафіксували 12 нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (ухилення від служби в Збройних силах РФ): 5 – в «Центральному районному суді Сімферополя», 4 – в «Ленінському районному суді Севастополя», 2 – в «Київському районному суді Сімферополя», 1 – в «Керченському міському суді ».
Також в червні за ст. 328 КК РФ в Криму було винесено 4 нових вироки: 2 – в «Ленінському районному суді Севастополя» ( «суддя» Анатолій Василенко), 2 – в «Центральному районному суді Сімферополя» ( «судді» Віктор Можелянський і Олександр Вороной).
Всього на кінець червня КПГ зафіксувала 117 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в «суди» Криму.
У 104 з них вже винесено вироки, а 13 знаходяться на стадії розгляду.
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