В окупованому Криму за червень зафіксовано 12 нових кримінальних справ відносно жителів півострова за ухилення від служби в Збройних силах РФ. Крім того, кримськими «судами» було винесено чотири вироки щодо кримчан.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) в моніторинговому огляді порушень прав людини в Криму за червень, пише Центр журналістських розслідувань.

Як наголошується, в червні правозахисники зафіксували 12 нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (ухилення від служби в Збройних силах РФ): 5 – в «Центральному районному суді Сімферополя», 4 – в «Ленінському районному суді Севастополя», 2 – в «Київському районному суді Сімферополя», 1 – в «Керченському міському суді ».

Також в червні за ст. 328 КК РФ в Криму було винесено 4 нових вироки: 2 – в «Ленінському районному суді Севастополя» ( «суддя» Анатолій Василенко), 2 – в «Центральному районному суді Сімферополя» ( «судді» Віктор Можелянський і Олександр Вороной).

Всього на кінець червня КПГ зафіксувала 117 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в «суди» Криму.

У 104 з них вже винесено вироки, а 13 знаходяться на стадії розгляду.