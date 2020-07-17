Міноборони планує проведення командно-штабних навчань на півдні України

18:30 17.07.2020   Україна

Україні планує провести командно-штабні навчання "Обєднані зусилля-2020" за участю НАТО наприкінці вересня, коли Росія проводитиме військові навчання "Кавказ-2020".

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран на засіданні Верховної Ради 17 липня, пише Українська правда.

"Одночасно з урахуванням накопичення (російських – ред.) військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020" керівництво Міноборони і ЗСУ планує у цей же час – в останню  декаду вересня – проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2020".

Ми очікуємо також, що представники країн НАТО  зможуть взяти участь у цих навчання.

Ця симетрична відповідь покаже готовність ЗСУ до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії", - сказав Таран.   

За його словами, в рамках "Об’єднаних зусиль-2020" планують перевірити спроможність Генштабу у новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО, а також здатність організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО.

Під час навчань проведуть бойові стрільби з зенітно-ракетними комплексами і з літаками військово-повітряних сил, з сухопутними військами тощо на полігонах, розташованих на півдні України.  

Раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що українська сторона не зафіксувала підготовки до активних бойових дій окупантів поблизу адмінмежі Херсонщини та анексованого Криму.



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