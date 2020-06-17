Десять миллионов автомобилей проехало по Керченскому мосту с момента его открытия – с мая 2018 года.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», пишет Крыминформ.

«Десять миллионов автомобилей, в том числе 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков, проехали по Крымскому мосту с момента запуска автомобильного движения в мае 2018 года. Транспортный поток в направлении Республики Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств», – говорится в сообщении.

По данным Упрдор «Тамань», летом среднесуточная интенсивность движения выросла почти в два раза по сравнению с весной – до 21 тыс автомобилей. В июне Керченский пролив пересекли почти 280 тыс транспортных средств. С начала июля в оккупированный Крым через мост проехало больше 150 тыс машин, в сторону материка – больше 100 тысяч.

«В целом за 45 дней лета Крымский мост пересекло 550 тысяч машин, а с начала текущего года транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 1,5 млн автомобилей, – говорится в сообщении. – Максимальный суточный трафик был зафиксирован 12 июля: почти 25 тысяч автомобилей за 24 часа в оба направления».

По данным пресс-службы, наибольшая транспортная активность приходится на август. В частности, в 2018 и 2019 годах рекордное количество автомобилей в обе стороны зафиксировано 12 августа: 33 тысяч и 36 тысяч транспортных средств за сутки соответственно.