Предупредительная акция протеста под названием «Нет буксирному пиратству» прошла сегодня в Черноморске.

В ней приняли участие больше сотни работников государственного предприятия «Морской торговый порт Черноморск», передает «Думская».

В полдень протестующих поддержали буксиры портофлота. Они дали совместный минутный гудок и создали при помощи пожарных брандспойтов водяную арку.

Этой акцией портовики пытались привлечь внимание руководства Министерства инфраструктуры Украины к ситуации на рынке буксирных услуг, а именно к непрекращающимся попыткам частных буксирных компаний его захватить, оттеснив государственные портофлоты.

Два дня назад в Черноморск якобы для стоянки должны были завести два частных буксира – Topaz N и Diamond N. По данным регистра судоходства Украины, суда принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний «Новороссийский морской торговый порт», являющуюся крупнейшим стивидором Российской Федерации.

Портовики рассказали нам, что зарабатывать россияне планируют, обслуживая масло- и зерновые комплексы компаний «Рисойл» и «Трансбалкертерминал».

Участники акции говорят, что если в порт зайдут «Топаз» и «Даймонд», государственный портофлот будет нести большие убытки. Люди могут лишиться работы.

Сегодня, благодаря совместным действиям протестующих, российские буксиры в порт не пустили, но завтра, говорят они, будет предпринята новая попытка.

Напомним, несколько дней назад государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» получило неожиданное коммерческое предложение от неизвестной буксирной компании, не имеющей ни одного буксира. ООО «УБК» прислала письмо, в котором попросила ОМТП предоставить сдать ей в аренду несколько буксиров одесского портофлота для работы в Черноморске.

По нашим данным, на и.о. директора ГП Алексея Мясковского оказывалось прямое давление со стороны сотрудников Министерства инфраструктуры, а также некоторых народных депутатов от фракции «Слуга народа», которые настаивали на передаче буксиров в почасовую аренду. Речь идет о возрождении так называемой «буксирной схемы», которая предполагает вымывание миллионов гривен при помощи фирм-однодневок, использующих суда государственных компаний.

Участники сегодняшней акции рассказали нам, что точно такое же давление из столицы оказывается и на руководство Черноморского порта.

23 июля портовики Одессы, Черноморска и Южного отправятся в Киев под Офис президента, чтобы провести там аналогичную акцию протеста.

Фото: Думская