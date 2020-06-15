Російські окупаційні війська почали застосовувати на Донбасі підривні пристрої "Охота"

18:00 17.07.2020   Росія

Неконтактний підривний пристрій НВУ-П "Охота", разом з двома підривними пристроями ВУЗ-8 були з’єднані у так званий "каскад" та оснащені 16-ма протипіхотними осколковими мінами.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України, повідомляє defence-ua.

Міни були виявлені та знешкоджені саперами під час проведення інженерної розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

Відзначається, що цей вид озброєння не перебуває на озброєнні української армії й виготовляється в РФ. Відомо, що російські підрозділи активно використовували подібні пристрої, зокрема під час війни у Чечні.

Варто додати, що НВУ-П "Охота" особливо небезпечний тим, що використовує сейсмічні датчики, котрі приводяться в дію під час фіксування руху людини й дозволяє задіяти одразу велику кількість мін. Так, небезпечний радіус ураження від центру установки блока керування становить 30 метрів. А радіус ураження кожної із 16 мін — близько 25 метрів.

При цьому, неконтактний підривний пристрій здатен працювати як в автономному режимі так і дистанційно.


НВУ-П "Охота". Фото defence-ua



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