Небольшой пожар произошел сегодня в трюме среднего десантного корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко», который ремонтируют в доке Николаевского судостроительного завода.

Как сообщает ГСЧС, сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 14:35, передает Думская.

Для ликвидации чрезвычайного происшествия на завод направили девять единиц техники и 25 человек.

В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 8 кв. м. Спасатели эвакуировали одного человека, пострадавших нет.

В 15:38 пожар в трюме корабля был полностью ликвидирован.

Вероятной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

«Юрий Олефиренко» — украинский средний десантный корабль проекта 773. Построен в 1970 году и первоначально не имел имени, числился просто как СДК-137. В 1994 году, после включения в состав ВМСУ, был назван «Кировоградом». С 2016 года носит имя капитана первого ранга, погибшего на фронте российско-украинской войны в Гранитном Донецкой области.

23 июня «Юрий Олефиренко» зашел в док Николаевского судоремонтного завода на ремонт.