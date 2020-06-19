На десантном корабле ВМСУ потушили пожар / Видео
|17:45 17.07.2020
|Україна
Небольшой пожар произошел сегодня в трюме среднего десантного корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко», который ремонтируют в доке Николаевского судостроительного завода.
Как сообщает ГСЧС, сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 14:35, передает Думская.
Для ликвидации чрезвычайного происшествия на завод направили девять единиц техники и 25 человек.
В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 8 кв. м. Спасатели эвакуировали одного человека, пострадавших нет.
В 15:38 пожар в трюме корабля был полностью ликвидирован.
Вероятной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
«Юрий Олефиренко» — украинский средний десантный корабль проекта 773. Построен в 1970 году и первоначально не имел имени, числился просто как СДК-137. В 1994 году, после включения в состав ВМСУ, был назван «Кировоградом». С 2016 года носит имя капитана первого ранга, погибшего на фронте российско-украинской войны в Гранитном Донецкой области.
23 июня «Юрий Олефиренко» зашел в док Николаевского судоремонтного завода на ремонт.
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