Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин принял решение провести внезапную проверку готовности войск Южного и Западного военных округов.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление минобороны РФ, пишет Крыминформ.

В ходе проверки по тревоге подняты почти 150 тысяч военнослужащих и около 27 тысяч единиц военной техники.

«Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Чёрного и Каспийского морей», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

Целью проверки является оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к учению «Кавказ-2020».