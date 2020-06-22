Путин поднял по тревоге почти 150 тысяч военных на юго-западе России
|11:35 17.07.2020
|Росія
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин принял решение провести внезапную проверку готовности войск Южного и Западного военных округов.
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление минобороны РФ, пишет Крыминформ.
В ходе проверки по тревоге подняты почти 150 тысяч военнослужащих и около 27 тысяч единиц военной техники.
«Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Чёрного и Каспийского морей», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.
Целью проверки является оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к учению «Кавказ-2020».
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