На заводі “Океан” завершили ремонт суховантажу Sigma / Фото

17:30 17.07.2020   Николаев

На суднобудівному заводі «Океан» у Миколаєві завершено ремонт суховантажу судна Sigma.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на shipbuilding.mk.ua.

У ході ремонтних робіт було виконано ремонт стернового пристрою, комінгсів та люкових закриттів, виконано очищення та фарбування зовнішньої обшивки корпусу. Для ремонту судно було заведено у плавучий док. Док заводу «Океан» дозволяє підіймати судна довжиною до 140 м та шириною до 20 м, або до 4-х суден загальною довжиною до 140 м з інтервалом у 2 м.

Сузовантаж Sigma було побудовано у 2005-му році на верфі Zhejiang Fanshun Shipbuilding Industry у Китаї. Довжина судна становить 128 метрів, ширина 18 метрів, дедвейт судна -10131 тонн.


Фото з сайту НПП



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