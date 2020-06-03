На заводі “Океан” завершили ремонт суховантажу Sigma / Фото
|17:30 17.07.2020
|Николаев
На суднобудівному заводі «Океан» у Миколаєві завершено ремонт суховантажу судна Sigma.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на shipbuilding.mk.ua.
У ході ремонтних робіт було виконано ремонт стернового пристрою, комінгсів та люкових закриттів, виконано очищення та фарбування зовнішньої обшивки корпусу. Для ремонту судно було заведено у плавучий док. Док заводу «Океан» дозволяє підіймати судна довжиною до 140 м та шириною до 20 м, або до 4-х суден загальною довжиною до 140 м з інтервалом у 2 м.
Сузовантаж Sigma було побудовано у 2005-му році на верфі Zhejiang Fanshun Shipbuilding Industry у Китаї. Довжина судна становить 128 метрів, ширина 18 метрів, дедвейт судна -10131 тонн.
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