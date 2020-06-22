COVID-19: В Крыму за сутки коронавирус выявлен у 14 человек
|17:15 17.07.2020
|Крим
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек в оккупированном Крыму за сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксёнов.
В Крыму с начала пандемии выявлен 931 подтвержденный случай COVID-19. «59 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 667 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 105 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – сообщил Аксенов.
С выздоровлением из больниц выписано 684 пациента, из них 13 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.
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