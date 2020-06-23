Одесский морской порт в январе-июне 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% — до 12,031 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 4,4% — до 8,687 млн тонн, транзитных — на 16,5%, до 547,5 тыс. тонн, каботажных — на 3,1%, до 83 тыс. тонн. Переработка импортных грузов выросла на 20,4% — до 2,713 млн тонн.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 27,8% — до 1,021 млн тонн. В частности, переработка нефти выросла на 95,3% — до 652,8 тыс. тонн. Перевалка нефтепродуктов сократилась на 21,1% — до 229,7 тыс. тонн, растительного масла — на 38,9%, до 55,9 тыс. тонн, химических грузов — в 2,9 раза, до 13,9 тыс. тонн. Переработка других наливных грузов увеличилась на 69,4% — до 69,2 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов сократилась на 23,8% — до 3,81 млн тонн. В частности, переработка зерна снизилась на 19,8% — до 3,628 млн тонн, руды — на 21,7%, до 95,1 тыс. тонн, строительных грузов — в 4,1 раза, до 46,5 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов сократилась в четыре раза — до 41,14 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов увеличилась на 14,5% — до 7,199 млн тонн. В частности, переработка черных металлов выросла на 34,5% — до 3,17 млн тонн, в том числе металлопроката — на 36,6%, до 2,805 млн тонн, чугуна — на 97,6%, до 367,08 тыс. тонн. Перевалка продовольственных грузов снизилась на 4% — до 14,44 тыс. тонн, в том числе скоропортящихся — на 17,3%, до 12,44 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений сократилась на 32,4% — до 11,97 тыс. тонн.

Помимо этого, перевалка контейнеров в весовом выражении выросла на 1,5% — до 3,869 млн тонн. Контейнерооборот увеличился на 4,9% — до 317 003 TEU. Переработка других тарно-штучных грузов выросла на 60,6% — до 132,61 тыс. тонн.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

Одесский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот грузооборот по сравнению с 2018 годом на 16,8% — до 25,343 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 15,8% против 16% в 2018 году.