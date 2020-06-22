Політв'язень Узеір Абдуллаєв почав отримувати листи у російській колонії

16:45 17.07.2020   Крим

Український політв'язень Узеір Абдуллаєв, який знаходиться в ВК-16 м.Салават (Башкортостан) під час офіційного телефонного дзвінка матері розповів про умови відбування терміну покарання.

Про це мати політв'язня Діляра Абдуллаєва повідомила Укрінформу.

"Днями у мене був офіційний телефонний дзвінок по Зонателекому з сином Узеіром. Він повідомив що все нормально, просив ліки та спортивний одяг (футболка, штани), бажано чорного кольору. Повідомив, що гроші, які я вислала 1 липня на його рахунок, в магазин ще не перерахували. Сказав, що ходить у бібліотеку, багато читає. І нарешті він отримав листи", - розповіла Абдуллаєва.

Вона також уточнила, що в наступні два дні телефонувала до чергової частини колонії, після чого її з'єднували з бухгалтерією. Так Діляра Абдуллаєва з'ясувала, що гроші перераховані в магазин, і Узеір вже зміг дещо купити.

"Ще Узеір цікавився, чи подали адвокати матеріали щодо оскарження справи до верховного суду РФ і до ЄСПЛ. Також розповів про відвідання адвоката, який розповів йому, що його брат і другий мій син Теймур, який знаходиться в іншій колонії, ВК-2, того ж міста Салавата, з 6 липня знову знаходиться в ШІЗО - до 20 липня", - розповіла мати політв'язнів.

Як повідомлялося, п'ятеро кримських татар, які проживають у Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ в жовтні 2016 року за сфабрикованою справою так званої «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур і Узеір Абдуллаєви були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції зменшив всім термін ув'язнення на півроку. Наприкінці січня їх етапували до колонії Башкортостану.

18 лютого 2020 року Теймур Абдуллаєв був етапований в СІЗО міста Уфи, а на початку березня 2020 року - в ФКУ ВК № 2 міста Салават УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, де він зараз відбуває покарання. Відразу після прибуття до ВК м. Салавата його відправили до штрафного ізолятора, після чого його постійно поміщають туди.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх фігурантів «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір»



Ще на цю тему:

11:45 17.07.2020
Судилище у "справі Хізб ут-Тахрір" відмовило у праві давати свідчення кримськотатарською мовою
11:30 17.07.2020
Політв'язня Абдуллаєва знову помістили в ШІЗО
08:45 17.07.2020
У Криму "суд" відхилив позов правозахисниці до поліції через вручення їй застереження
19:21 16.07.2020
Кількість політв’язнів, яким РФ закидає «так званий тероризм», наближається до 80
08:10 16.07.2020
Кримськотатарський орнамент включили до попереднього списку ЮНЕСКО
11:45 15.07.2020
Ахтем Сеїтаблаєв поставить кримськотатарську виставу за твором Лесі Українки
10:30 15.07.2020
В окупованому Криму 17 липня відбудеться попереднє судове засідання у "справі Чубарова"
19:41 14.07.2020
48 затримань за півроку: правозахисники розповіли про масштаби репресій в Криму проти кримських татар
18:21 14.07.2020
У Криму “суд” взявся за позов активістки, якій “шиють” екстремізм
16:21 14.07.2020
У політв’язня Руслана Сулейманова виявили ваду серця
08:01 14.07.2020
Засудженого на 19 років кримського татарина утримують у підвалі СІЗО Таганрога - адвокат
20:30 13.07.2020
У Росії суд 29 липня розгляне клопотання захисту про УДЗ кримськотатарського журналіста Мемедемінова
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
14:00 15.07.2020
Голова ОБСЄ заявляє про необхідність переговорів між Азербайджаном і Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
17:15 15.07.2020
У Болгарії антиурядові протести переросли в зіткнення з поліцією
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
Всі новини країни
Грузія Грузія
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
19:00 15.07.2020
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия дала высокую оценку процессу реформ в стране
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
Всі новини країни
Росія Росія
16:30 17.07.2020
Грузооборот российского порта Кавказ за 6 месяцев 2020 года вырос на 17%
16:15 17.07.2020
Российская промышленность установила новый рекорд падения
15:30 17.07.2020
На Северном Кавказе сформировали авиаподразделение Росгвардии
13:00 17.07.2020
ВМФ Росії отримав фрегат з турбінами від підприємства "Укроборонпрому" / Фото
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
15:15 16.07.2020
В уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія
12:45 16.07.2020
На території Айя-Софії у Стамбулі демонтували музейний знак
14:30 15.07.2020
Минобороны Турции готово к поддержке ВС Азербайджана против агрессии Армении
Всі новини країни
Україна Україна
17:45 17.07.2020
На десантном корабле ВМСУ потушили пожар / Видео
17:30 17.07.2020
На заводі “Океан” завершили ремонт суховантажу Sigma / Фото
17:15 17.07.2020
COVID-19: В Крыму за сутки коронавирус выявлен у 14 человек
17:00 17.07.2020
В первом полугодии Одесский порт незначительно сократил грузооборот
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд