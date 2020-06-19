В Україні за добу зареєстрували 809 випадків коронавірусу / Інфографіка

13:15 17.07.2020   Україна

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.

Про це на брифінгу 17 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

“За добу захворіло осіб 809. Загалом за весь час пандемії захворіло 57 264 людини, з них 4 068. дітей та 7 723 медпрацівники”, - сказав Степанов.

За добу госпіталізовано 211 осіб, зафіксовано 11 летальний випадки. Одужало 839 осіб.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1456 летальних випадків, одужало 29 769 людей.

Найбільше захворілих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 132, Рівненській області - 88, Івано-Франківській області — 67, та в м. Києві — 76.

Фото з сайту Укрінформ



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