Грузооборот российского порта Кавказ за 6 месяцев 2020 года вырос на 17%

16:30 17.07.2020   Росія

Общий грузооборот морского порта Кавказ за январь-июнь 2020 года составил 14 млн 401 тыс. тонн, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2019 год. 

Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ.

В том числе на рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 6 млн 117 тыс. тонн экспортных грузов, что на 30% выше уровня прошлого года.

Объем экспорта порта Кавказ увеличился на 16%, до 895 тыс. тонн, каботажа – на 8%, до 6 млн 669 тыс. тонн грузов. Напротив, объем импорта уменьшился на 28%, до 26,8 тыс. тонн.

Объем обработки зерна и зерновых грузов увеличился на 62%, до 6 млн 137 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 20%, до 6 млн 800 тыс. тонн, серы – на 51%, до 2 млн 122 тыс. тонн.

Общий объем бункеровки в морском порту Кавказ за период январь-июнь 2020 года вырос на 19% и составил 124,6 тыс. тонн топлива.

Служба капитана морского порта Кавказ зарегистрировала 2869 заходов судов без учета автопаромов за отчетный период 2020 года, что на 41% выше уровня 2019 год.



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