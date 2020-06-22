Україна має намір регулярно привертати увагу ЮНЕСКО до порушень у Криму – Джеппар
|11:15 17.07.2020
|Крим
Україна регулярно привертатиме увагу ЮНЕСКО до порушень, що відбуваються в анексованому Криму.
Про це сказала перший заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джеппар, пише Крим.Реалії.
«В умовах незаконної окупації Росією Криму пріоритетним напрямком діяльності України в ЮНЕСКО і надалі залишиться використання можливостей організації для привернення уваги міжнародної спільноти до гострих проблем на території тимчасово окупованого півострова», – йдеться в повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.
У МЗС України зазначили, що необхідно регулярно інформувати ЮНЕСКО про дії Росії, що загрожують збереженню культурної та історичної цінності об'єктів спадщини в Криму.
Колишній заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі, заявив, що дії Росії в Криму несуть «серйозну небезпеку» для Херсонеса і Ханського палацу в Бахчисараї.
Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії розкритикували запровадження Україною нових санкції щодо Ермітажу і Музею імені Пушкіна за проведення розкопок у Криму.
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