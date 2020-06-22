Україна регулярно привертатиме увагу ЮНЕСКО до порушень, що відбуваються в анексованому Криму.

Про це сказала перший заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джеппар, пише Крим.Реалії.

«В умовах незаконної окупації Росією Криму пріоритетним напрямком діяльності України в ЮНЕСКО і надалі залишиться використання можливостей організації для привернення уваги міжнародної спільноти до гострих проблем на території тимчасово окупованого півострова», – йдеться в повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС України зазначили, що необхідно регулярно інформувати ЮНЕСКО про дії Росії, що загрожують збереженню культурної та історичної цінності об'єктів спадщини в Криму.

Колишній заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі, заявив, що дії Росії в Криму несуть «серйозну небезпеку» для Херсонеса і Ханського палацу в Бахчисараї.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії розкритикували запровадження Україною нових санкції щодо Ермітажу і Музею імені Пушкіна за проведення розкопок у Криму.