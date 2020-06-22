ФСБ ведет охоту в оккупированном Крыму за последователями «Свидетелей Иеговы»

16:00 17.07.2020   Крим

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму "обнаружили" в одном из поселков Южнобережья предполагаемого участника запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

 Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.

«В поле зрения сотрудников попал местный житель 1968 года рождения, возможно имеющий отношение к религиозной организации «Свидетели Иеговы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с правоохранителями были проведены обыски в двух помещениях в Симеизе, к которым имел отношение мужчина. Там были обнаружены и изъяты книги, религиозные брошюры и компакт-диски, на которых, предположительно, находятся материалы, которые минюст России признал экстремистскими.

Выявленные предметы отправлены на экспертизу, проводится дополнительная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшего производства.



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