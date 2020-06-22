ФСБ ведет охоту в оккупированном Крыму за последователями «Свидетелей Иеговы»
|16:00 17.07.2020
|Крим
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму "обнаружили" в одном из поселков Южнобережья предполагаемого участника запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.
«В поле зрения сотрудников попал местный житель 1968 года рождения, возможно имеющий отношение к религиозной организации «Свидетели Иеговы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с правоохранителями были проведены обыски в двух помещениях в Симеизе, к которым имел отношение мужчина. Там были обнаружены и изъяты книги, религиозные брошюры и компакт-диски, на которых, предположительно, находятся материалы, которые минюст России признал экстремистскими.
Выявленные предметы отправлены на экспертизу, проводится дополнительная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшего производства.
Ще на цю тему:
Дві переселенки з Криму запускають сайт Nashi для комунікації кримчан-підприємців на материковій Україні
Политузник Котов, не признавший аннексию Крыма, подал иск против российской колонии
Севастополь і Крим потрапили в доповідь правозахисників щодо масового стеження в період пандемії
Зарубіжним дипломатам розповіли про російську мілітаризацію Криму
Полковник США сказав, як змусити Путіна звільнити Крим і Донбас
У МЗС відреагували на введені російськими окупантами обмеження на виїзд з Криму до України
Владимир Путин перенес поездку в Крым – Дмитрий Песков