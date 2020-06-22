Полицейские оккупированного Севастополя задержали двух жителей Астрахани, которые подозреваются в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по оккупированному Севастополю, они похитили у двух севастопольцев около 3 млн рублей, пишет Крыминформ.

«29-летний астраханец и его 30-летняя сожительница действовали по одной схеме: они находили в сети интернет объявления о поиске работы в международных крюинговых компаниях и предлагали морякам из Севастополя свои услуги, – сообщили в полиции. – В телефонном разговоре злоумышленники обещали соискателям быстрое и выгодное трудоустройство, а затем, войдя в доверие, убеждали перевести им денежные средства на электронный кошелёк для оформления всех необходимых документов. Таким способом мошенники обманули двух жителей Севастополя и похитили в общей сложности 3 миллиона рублей».

После получения денег мошенники исчезали. Полученные средства они тратили на свои нужды. Полиция установила, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.