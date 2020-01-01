Новое авиационное подразделение сформировано в Росгвардии, отряды эскадрильи базируются в четырех субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет Интерфакс.

"Первый вертолет нового авиационного подразделения Росгвардии совершил перелет в пункт дислокации в Ставропольском крае. (...) Отряды эскадрильи базируются также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике. На вооружении отрядов стоят самые современные вертолеты, в том числе МИ-8АМТШ, КА-226, а также "Робинсон" Р-44", - говорится в сообщении.

Эскадрилья предназначена для выполнения десантно-транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также поиска, наблюдения и патрулирования в интересах территориальных управлений Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и взаимодействующих ведомств.