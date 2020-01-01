На Северном Кавказе сформировали авиаподразделение Росгвардии
|15:30 17.07.2020
|Росія
Новое авиационное подразделение сформировано в Росгвардии, отряды эскадрильи базируются в четырех субъектах Северо-Кавказского федерального округа.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет Интерфакс.
"Первый вертолет нового авиационного подразделения Росгвардии совершил перелет в пункт дислокации в Ставропольском крае. (...) Отряды эскадрильи базируются также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике. На вооружении отрядов стоят самые современные вертолеты, в том числе МИ-8АМТШ, КА-226, а также "Робинсон" Р-44", - говорится в сообщении.
Эскадрилья предназначена для выполнения десантно-транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также поиска, наблюдения и патрулирования в интересах территориальных управлений Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и взаимодействующих ведомств.
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