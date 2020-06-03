Коллектор в Севастополе достроит пермская фирма за полмиллиарда руб

15:00 17.07.2020   Севастополь

ООО "ДСТ-Строй" (Пермь) признано победителем тендера ГКУ Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" на строительство Мартыновского канализационного коллектора, говорится в материалах сайта госзакупок.

Запрос предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 496,246 млн рублей объявили в июне. Поступили заявки от 10 компаний, одну комиссия признала не соответствующей требованиям. Контракт с пермской компанией, которая запросила за услуги 493,765 млн рублей, находится в стадии подписания, пишет Интерфакс.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ДСТ-Строй" создано в 2012 году, основной вид деятельности - "строительные специализированные работы". Компанию контролирует ООО "Старт сити групп" (Пермь).

Как сообщалось, источником финансирования работ являются средства из бюджета Севастополя (в том числе субсидии городу из федеральной казны в рамках реализации ФЦП социально-экономического развития Крымского полуострова).

Контракт должен быть выполнен не позднее 30 июня 2022 года.

Мартыновский коллектор начали строить в 1997 году. Первую часть - самотечную - сдали в 2007 году, позднее приступили ко второй - напорной. Строительство сопровождалось финансовыми трудностями.



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