Коллектор в Севастополе достроит пермская фирма за полмиллиарда руб
|15:00 17.07.2020
|Севастополь
ООО "ДСТ-Строй" (Пермь) признано победителем тендера ГКУ Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" на строительство Мартыновского канализационного коллектора, говорится в материалах сайта госзакупок.
Запрос предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 496,246 млн рублей объявили в июне. Поступили заявки от 10 компаний, одну комиссия признала не соответствующей требованиям. Контракт с пермской компанией, которая запросила за услуги 493,765 млн рублей, находится в стадии подписания, пишет Интерфакс.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ДСТ-Строй" создано в 2012 году, основной вид деятельности - "строительные специализированные работы". Компанию контролирует ООО "Старт сити групп" (Пермь).
Как сообщалось, источником финансирования работ являются средства из бюджета Севастополя (в том числе субсидии городу из федеральной казны в рамках реализации ФЦП социально-экономического развития Крымского полуострова).
Контракт должен быть выполнен не позднее 30 июня 2022 года.
Мартыновский коллектор начали строить в 1997 году. Первую часть - самотечную - сдали в 2007 году, позднее приступили ко второй - напорной. Строительство сопровождалось финансовыми трудностями.
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