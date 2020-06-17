Катастрофа літака МАУ: Європейське агентство з авіабезпеки вважає небезпечними польоти над Іраном

14:30 17.07.2020   Україна

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) випустило попередження про небезпеку здійснення польотів в повітряному просторі Ірану в зв’язку з існуючою ймовірністю прийняття цивільного повітряного судна за вороже, що може спричинити за собою активізацію засобів ППО. 

Відповідна інформація була опублікована на сайті агентства, зазначає УНН.

“У зв’язку з проблемами із забезпеченням безпеки і поганою взаємодією між цивільною авіаційною владою і командирами військових операцій існує ризик неправильного розпізнавання цивільного повітряного судна, — йдеться в повідомленні EASA. — Рекомендується дотримуватися обережності через існуючий для цивільної авіації ризик у зв’язку з наявністю різних передових систем протиповітряної оборони”.

Зазначена рекомендація дійсна до 16 січня 2021 року.

Європейське агентство з авіаційної безпеки випустило таке попередження на фоні публікації 11 липня додаткового доповіді Організації цивільної авіації Ірану, присвяченої розслідуванню аварії 8 січня Boeing 737 “Міжнародних авіаліній України” в околицях Тегерана.

Відзначається, що комплекс ППО, який збив помилково український літак в січні, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений. Згідно з доповіддю, через неправильні налаштування система помилково розпізнала лайнер як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. При цьому насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.



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