У НАК “Нафтогаз України” відреагували на посилення санкції Сполучених Штатів проти “Північного потоку-2” та гілки “Турецького потоку”.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“За словами держсекретаря Помпео, нова редакція “ставить під загрозу американських санкцій інвестиції та будь-яку іншу діяльність, пов’язану з російськими експортними трубопроводами. Це чітке попередження, що США не терпітимуть компанії, які допомагають та сприяють шкідливим російським проектам”. Він також додав: “Це не комерційні проекти. Це головні інструменти Кремля для використання та збільшення залежності Європи від поставок російських енергоресурсів, інструменти, які шляхом припинення транзиту газу підривають демократію в Україні, інструменти, які зрештою підривають трансатлантичну безпеку”, — повідомили у “Нафтогазі”.

У заяві Державного департаменту уточнюється, що “особи, які здійснюють такі інвестиції чи займаються такою діяльністю (в контексті „Північного потоку-2“ та „Турецького потоку“), включно з залученими до будівництва трубопроводів фінансовими партнерами, постачальниками трубоукладальних суден та пов’язаних з ними інженерних послуг, але, не обмежуючись ними, можуть підпадати під санкції відповідно до Розділу 232”.

“Це рішення свідчить про незмінну підтримку США української та європейської безпеки. Нафтогаз продовжуватиме тісну співпрацю з американськими та європейськими партнерами в питаннях протидії Північному потоку 2 та захисту колективних інтересів трансатлантичної спільноти”, — додається у повідомленні.

Додамо, 15 липня державний секретар США Майк Помпео заявив про перегляд застосування Розділу 232 Закону “Про протидію противникам Америки шляхом санкцій” з метою запровадження нових санкцій проти “Північного потоку-2” та другої нитки “Турецького потоку”. Розділ 232 CAATSA надає Білому дому законне право накладати санкції на всі російські експортні трубопроводи, проте раніше застосування санкцій до “Північного потоку-2” відповідно до Розділу 232 ускладнювалося через його хибне тлумачення.