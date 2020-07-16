Урожай нового зернового года, а именно ячмень и пшеницу, терминал Neptune начал принимать в конце июня. Здесь обработано первое судно с зерновыми нового урожая.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Neptune.

"Мы догрузили балкер Tomini Destiny пшеницей и судно с грузом уже отправилось в Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении

Также отмечается, что за 2019\2020 маркетинговый год, зерновой терминал Neptune обработал более 2,5 млн тонн, загрузив 54 судна.

Урожай нового зернового года, а именно ячмень и пшеницу, терминал начал принимать в конце июня.

Терминал Neptune перевалил 3,5 млн тонн зерновых с начала работы. Юбилейная тонна была погружена на самый крупный балкер, который терминал обработал по состоянию на 1 апреля.