Дві переселенки з Криму запускають сайт Nashi для комунікації кримчан-підприємців на материковій Україні

13:30 17.07.2020   Крим

Дві переселенки з окупованого Криму Лєда Саражина та Лєране Хайбуллаєва створюють сайт Nashi, мета якого - налагодити комунікацію кримчан, які, як і вони, вимушені були покинути півострів та створили свій бізнес на материковій Україні.

Про це Лєране Хайбуллаєва, ресторанний продюсер та приватний підприємець, повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише Центр журналістських розслідувань.

«Ми з Лєдою Саражиною прийняли рішення створювати сайт для кримчан. Для тих, хто серцем з Кримом та має улюблену справу/бізнес. Це буде сайт/маркетплейс/точка зборки небайдужих людей, які якісно й справно роблять своє діло», – написала кримчанка.

Вона зазначила, що головне гасло іх ініціативи «СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ», та спрямована на те, щоби кримчани-підприємці підтримували один одного на материку не тільки морально, але й матеріально, замовляючи товари/послуги у своїх колег на сайті Nashi.

В свою чергу Лєда Саражина, фахівчиня з комунікацій та PR нагадала, що вже минуло 6 років з того часу, як багато кримчан були вимушені виїхати з Криму після його незаконної окупації Росією.

«Ми не знали, скільки часу мине і що буде далі, але нам треба було десь жити і якось заробляти. Так на материковій Україні утворилась нова економічна гілка – «кримський» бізнес. Ми шукали не тільки способи заробітку, ми шукали інструменти для реалізації своєї любові до своєї країни та дому, в який одного дня ми повернемось», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Саражина зазначила, що кримчани-переселенці знаходяться в стані постійної боротьби та живуть думками про той день, коли все, що вони роблять в своїй країні, нарешті допоможе їм повернутися додому – до Криму.

«Хтось пече хліб, відкриває ресторани та кав’ярні. Хтось обрав собі справу, пов’язану з допомогою людям стати красивими та здоровими. Дехто продовжує практику розпочату ще вдома – юристи, нотаріуси і психологи. Я знаю історії, коли людина навпаки – повністю змінила напрямок діяльності. Але нас всіх об’єднує дві речі: прагнення повернутися додому та любов до України», – вказала кримчанка.

За її словами, саме з цих фактів сьогодення народилась ідея створити платформу Nashi.

«Наша мета – створити єдине джерело інформації про кримчан-підприємців, малих та великих. Ми запрошуємо і тих, хто практикує приватно. Ми хочемо створити одне місце, де всі зможуть отримати інформацію про кримські товари та послуги та контактну інформацію. Ми вважаємо, що це допоможе всім нам і з економічної і з психологічної точки зору, зміцнить наші зв’язки та допоможе нашим справам», – наголосила Саражина.

Вона також вказала, що ця ідея не є комерційною, та не спонсорується жодним урядом та фондом, і є лише ініціативою двох кримчанок.

Лєда Саражина та Лєране Хайбуллаева запропонували всім, хто підтримує цю ідею, та хоче долучитись до неї, заповнити невеличку анкету за посиланням, та підбадьорити їх лайками та репостами.



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