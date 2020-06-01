ВМФ Росії отримав фрегат з турбінами від підприємства "Укроборонпрому" / Фото

13:00 17.07.2020   Росія

Російський фрегат проекту 22350, "Адмирал Касатонов", передано Військово-морському флоту Російської Федерації. 

На кораблі встановлено газотурбінний двигун М90ФР та редуктор РО55Р, які вироблені на підприємстві "Укроборонпрому" - миколаївському "Зоря-Машпроект", пише defence-ua.

Цей фрегат призначений для дій у дальній морський та океанічній зоні. Він оснащений 16 пусковими шахтами для ракетного озброєння, яке може складатись з крилатих ракет типу "Калибр" чи протикорабельних "Оникс", а у перспективі - гіперзвуковими "Циркон".

Особливістю фрегата є використання деяких технологій "стелс" - композитних матеріалів та ефективних вуглів корпусу, що дозволяє зменшити ефективну площу розсіювання.

Водотоннажність фрегата становить 5000 т, довжина - 130 м, швидкість 30 вузлів, дальність плавання економічним ходом у 18 вузлів - 4000 миль. У фрегаті передбачено використання вертольоту для ведення протичовнової оборони.

Найближчим часом очікується входження фрегату "Адмирал Касатонов" до складу російського Північного флоту. Це вже другий переданий корабль проекту 22350 після "Адмирал флота Советского Союза Горшков", який знаходиться в строю з 2018 року. Загалом Кремль планує отримати 8 таких фрегатів.

Відомо, що Росія отримала від України повні комплекти обладнання для двох перших фрегатів, та частково для третього ще у 2013 році. Після припинення будь-якої співпраці в оборонній сфері після агресії, Росія розпочала програму імпортозаміщення (вірніше - копіювання) газотурбінного двигуна М90ФР та іншого українського обладнання на потужностях НПО "Сатурн".

За повідомленнями російських ЗМІ, третій фрегат проекту 22350 - "Адмирал Головко", який у квітні 2020 року був спущений на воду, та всі інші будуть оснащуватись вже російською силовою установкою.

Газотурбінний двигун М90ФР. Фото з сайту defence-ua



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