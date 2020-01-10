В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших

09:15 17.07.2020   Туреччина

В провинции Ван на востоке Турции разбился самолет-разведчик.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, самолет врезался в гору Артос на высоте в 2200 метров над уровнем моря: погибли семь человек, в том числе два пилота, пишет Анадолу.

Сойлу сообщил, что самолет, выполнявший разведывательную миссию в небе над провинциями Ван и Хаккари, взлетел 15 июля, в 18.35 часов по местному времени из аэропорта «Ферит Мелен» в провинции Ван.

Все находившиеся на борту воздушного судна были сотрудниками сил безопасности Турции.

«В последний раз пилоты выходили на связь в 22.32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22.45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23.15 стало известно о крушении,- отметил глава МВД Турции.

По словам министра, эксперты изучат все версии крушения самолета, построенного в 2015 году.

Обломки обнаружили в 03.00, все находившиеся на борту скончались.

Сойлу выразил соболезнования турецкому народу и сообщил, что лично направится на место крушения.

Причины инцидента расследуются.



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