Россия пытается провести "культурную легитимизацию" аннексии Крыма / Фото

12:45 17.07.2020   Крим

Власти Краснодарского края работают над привлечением иностранных туристов на Кубань благодаря объектам античного наследия, входящим в межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства». 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлану Балаеву, пишет flot2017.

«Если говорить о крупных туристических проектах, таких, например, как «Золотое кольцо Боспорского царства», то он имеет особое значение для Краснодарского края и для нашей туристической сферы — это яркий пример тематической диверсификации туристического бренда Краснодарского края. Его межрегиональный характер открывает перспективы долгосрочного и масштабного продвижения, ведь античное наследие пользуется неизменным спросом у туристов во всем мире. И большинство зарубежных туристов никогда не воспринимали Юг России как центр античной культуры. Это открытие может иметь очень важные последствия для экспортных перспектив нашего туристического продукта», — сказала Балаева.

В свою очередь председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Иван Чайка уточнил, в регионе после снятия всех ограничений из-за коронавируса готовы возобновить деловые контакты с зарубежными партнерами.

«После снятия ограничений, связанных с обязательной изоляцией въезжающих на территорию РФ, мы возобновим деловые контакты с зарубежными партнерами и займемся поисками новых для популяризации межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», — сказал Чайка.

Российские чиновники умалчивают только о подводных камнях «туристического проекта» для иностранцев. Проект межрегиональный и включает оккупированный Крымский полуостров. Каждый маршрут данного античного проекта включает посещение городов на территории временно оккупированных АР Крым и г. Севастополя – Керчь, Феодосию, Симферополь, Евпаторию, Севастополь.

Посещение оккупированного Крымского полуострова регламентируется украинским законодательством и въезд/выезд осуществляется только через установленные КПВВ в Херсонской области. И иностранцы, попав в российскую античную ловушку, станут нарушителями украинского законодательства. А российская сторона, вовлекая иностранцев в данный проект, работает над легитимизацией аннексии Крымского полуострова.     

Туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани и запущен еще в 2019 году. Он объединяет места, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает 12 городов, расположенных на территории Краснодарского края, Ростовской области, оккупированного Крымского полуострова. При чем в каждый маршрут «Золотого кольца» включены города на территории оккупированного Крымского полуострова.

Скрин с сайта проекта www.russian-bospor.ru



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