Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації

12:30 17.07.2020   Румунія

Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією до кінця липня, у Румунії аналогічні заходи діятимуть ще 30 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські та румунські ЗМІ.

10 липня Болгарія вже ухвалила рішення про посилення деяких обмежень. Зокрема, країна заборонила присутність глядачів на спортивних змаганнях,  закрила нічні клуби в приміщеннях.

Урочисті заходи можуть бути організовані не більш ніж для 30 гостей.

У Болгарії з початку червня спостерігається істотне зростання числа нових випадків коронавірусу.

У Румунії також зростає число нових випадків. Так, за останні 24 години зареєстрували 777 заражень, що найбільше з початку епідемії.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації  починаючи з 17 липня ще на 30 днів.

"У цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжено на 30 днів, але зберігатимуться лише ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на цей розвиток, неможливо запровадити нові розслаблення" - заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус. 



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