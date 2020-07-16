Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
|12:30 17.07.2020
|Румунія
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією до кінця липня, у Румунії аналогічні заходи діятимуть ще 30 днів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські та румунські ЗМІ.
10 липня Болгарія вже ухвалила рішення про посилення деяких обмежень. Зокрема, країна заборонила присутність глядачів на спортивних змаганнях, закрила нічні клуби в приміщеннях.
Урочисті заходи можуть бути організовані не більш ніж для 30 гостей.
У Болгарії з початку червня спостерігається істотне зростання числа нових випадків коронавірусу.
У Румунії також зростає число нових випадків. Так, за останні 24 години зареєстрували 777 заражень, що найбільше з початку епідемії.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів.
"У цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжено на 30 днів, але зберігатимуться лише ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на цей розвиток, неможливо запровадити нові розслаблення" - заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус.
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