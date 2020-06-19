В одеському дитячому будинку “Перлинка” на COVID-19 захворіло 15 дітей та двоє дорослих. Заклад піде на режим обсервації і буде працювати в закритому режимі.

Про це сказала директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає УНН.

“Після того, як захворів один із співробітників одеського дитячого будинку “Перлинка”, було проведено тестування абсолютно всіх причетних до діяльності даного закладу, більш ніж 70 тестів. І серед усіх виявлено, що носієм вірусу є 15 дітей та 2 дорослих. Не зважаючи на те, що абсолютно всі вони почувають себе задовільно і жодних ознак респіраторних захворювань не мають - було сьогодні прийняте рішення про ізоляцію тих, у кого виявлено даний вірус, і крім того - увесь заклад піде на режим обсервації і буде працювати в такому, закритому, режимі, коли діти і співробітники будуть знаходитись всередині даного закладу”, - сказала Олена Буйневич.

Вона зазначила, що вони будуть забезпечені абсолютно всім необхідним.

“В першу чергу - медичним обстеженням і пильною увагою, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, засобами дезінфекції і усіма необхідними профілактичними засобами, які рекомендовані сьогодні Міністерством охорони здоров’я. Здоров’я дітей, в першу чергу, ну і звичайно, і дорослих, буде знаходитись під такою, пильною увагою наших медиків”, - додала Олена Буйневич.