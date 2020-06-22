Політв'язня Абдуллаєва знову помістили в ШІЗО

11:30 17.07.2020   Крим

Українського політв'язня в Росії Теймура Абдуллаєва, якого випустили 5 липня з ШІЗО, наступного дня знову помістили в штрафний ізолятор, тепер до 20 липня. Тож, Абдуллаєв майже постійно перебуває в ШІЗО ВК-2 м. Салават (Башкортостан) з березня.

Про це мати політв'язня Діляра Абдуллаєва розповіла Укрінформу.

«Про те, як справи у Теймура, знаю зі слів адвоката з Уфи, який на моє прохання відвідав обох моїх синів. Сказав, що Теймур тримається, схуд, але розуміє, що на нього чинять психологічний і моральний тиск через відмову співпрацювати, тому щосили намагається себе тримати в руках», - сказала Абдуллаєва.

За її словами, Теймура випустили з ШІЗО після закінчення останнього строку покарання 5 липня о 17:00. Він побув одну ніч у загоні, встиг попити гарячого чаю (в ШІЗО такої можливості немає). У той самий день мала відбутися телефонна розмова з матір'ю, але цього не сталося, як пояснили у ВК-2, з технічних причин, сказали, що «дозволять зателефонувати за першої можливості».

6 липня рано вранці Теймура Абдуллаєва знову відправили в штрафний ізолятор за нібито неправильно застелену постіль. Термін нового покарання - до 20 липня. Тоді ж, 6 липня, до Абдуллаєва на п'ять діб підселили ув'язненого, чому «Теймур був радий, тому що, як правило, в ШІЗО у нього немає можливості з кимось спілкуватися».

«Адвокат розповів Теймуру про телеграму до Громадської спостережної комісії, про петицію на його підтримку, що народ звертається до влади за неправомірне тримання його в ШІЗО», - ділиться мати політв'язня.

18 лютого 2020 року Теймура Абдуллаєва етапували в СІЗО міста Уфи, а на початку березня - до ФКУ ВК № 2 міста Салават УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, де він зараз відбуває покарання. Відразу після прибуття до ВК Салавата його відправили в штрафний ізолятор, після чого його постійно поміщають туди.

Як повідомлялося, п'ятеро кримських татар, які мешкають у Сімферополі, були затримані співробітниками ФСБ в жовтні 2016 року за сфабрикованою справою так званої «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур і Узеїр Абдуллаєві були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції знизив всім термін ув'язнення на пів року. В кінці січня їх етапували до колоній Башкортостану.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх фігурантів «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.



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