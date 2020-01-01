Штати в ОБСЄ: Росії час припинити "театр абсурду" на мирних переговорах з Україною

08:15 17.07.2020   Росія

Росія має проявити таку ж політичну волю, як і Україна, на шляху до миру на Донбасі, припинити нинішній "театр абсурду" та не чинити перешкод мирному процесу.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 липня, повідомляє Укрінформ.

"Час Росії проявити таку ж політичну волю, яку демонструє Україна, та припинити усі свої зусилля з перешкоджання прогресу на мирних переговорах та на місцях на Сході України. Натомість ми лише спостерігаємо, як Росія заважає. Настав час опустити завісу у цьому "театрі абсурду", якщо запозичити фразу наших російських колег", - сказав американський посол.

Він наголосив, що лише після того, як Росія виконає свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей, можна буде сподіватися на стійкий мир та припинення людських страждань на Сході України.

Очільник місії США при ОБСЄ вказав на те, що вже минуло понад 7 місяців з часу нормандського саміту 9 грудня у Парижі, на якому лідери України, РФ, Німеччини та Франції домовилися про заходи, спрямовані на підтримку мирного врегулювання цього "конфлікту російського виробництва", який забрав життя вже понад 13 тис. осіб. Однак, втілення стійкого та всеохоплюючого припинення вогню, як однієї з домовленостей 4 лідерів, так і не було досягнуто, а на Донбасі продовжуються обстріли, які призводять до жертв, як серед військових, так і цивільних, а також руйнування інфраструктури.

Американський дипломат, зокрема, навів приклад загибелі нещодавно внаслідок обстрілу жінки у Зайцевому, а також висловив занепокоєння з приводу вбивства українського медика 14 липня під тим же Зайцевим у ході евакуаційної операції.

"Причиною всіх жертв на сході України, як військових, так і цивільних, можна назвати неспроможність Росії дати вказівку силам, які вона озброює, тренує, фінансує, керує та з якими пліч-о-пліч воює, як це і було погоджено на нормандському саміті 9 грудня", - наголосив Джеймс Гілмор.

Як повідомляв Укрінформ, на попередньому засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що виступи постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича на засіданнях Постради нагадують комедійну оперу, чутно "багато пісень", але "гра не переконує".

Він також вказав на те, що керівництво та представники РФ наполягають на тому, щоб Україна вела прямі переговори з російськими маріонетками на Донбасі, "роблячи вигляд, що Москва не є учасником конфлікту, який вона розпочала та продовжує підживлювати".



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