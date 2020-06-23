В первом полугодии морпорты Украины увеличили грузооборот на 9,9%

10:45 17.07.2020   Україна

Морские порты Украины в январе-июне 2020 года увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9% — до 79,346 млн тонн. 

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла на 8,7% — до 60,279 млн тонн, импортных — на 12,9%, до 12,369 млн тонн, транзитных — на 13,3%, до 5,597 млн тонн, каботажных — на 30,1%, до 1,1 млн тонн.

Переработка наливных грузов увеличилась на 22,1% — до 6,777 млн тонн. В частности, перевалка растительного масла выросла на 6,9% — до 3,386 млн тонн, химических грузов — на 0,9%, до 1,435 тонн, нефти — в 3,8 раза, до 1,272 млн тонн, нефтепродуктов — на 10%, до 592,3 тыс. тонн. Переработка других наливных грузов увеличилась на 0,5% — до 90,2 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов выросла на 10,4% — до 55,326 млн тонн. В частности, переработка руды увеличилась на 36,5% — до 22,507 млн тонн, угля — на 58,2%, до 3,286 млн тонн, химических грузов и минеральных удобрений — на 75,5%, до 986 тыс. тонн, кокса — в 2,1 раза, до 63,3 тыс. тонн. Перевалка хлебных грузов сократилась на 4,4% — до 23,414 млн тонн, в том числе зерна — на 4,9%, до 22,902 млн тонн. Переработка строительных грузов снизилась на 45,6% — до 886 тыс. тонн. Перевалка цемента составила 1,8 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 13,2% — до 4,181 млн тонн.

Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 4,2% — до 17,242 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов выросла на 1,1% — до 8,66 млн тонн, в том числе переработка металлопроката снизилась на 3,9% — до 5,223 млн тонн, перевалка чугуна увеличилась на 47,4% — 1,711 млн тонн, переработка металлолома сократилась на 34,7% — до 19,5 тыс. тонн, перевалка других грузов черных металлов снизилась на 11,9% — до 1,708 млн тонн.

Помимо этого, переработка цемента в таре увеличилась в 29,9 раза — до 347,4 тыс. тонн, автотехники и сельхозтехники — на 38,3%, до 34,4 тыс. тонн. Перевалка химических грузов и минеральных удобрений сократилась на 43,3% — до 221,5 тыс. тонн, лесных грузов — на 27,9%, до 83,7 тыс. тонн, промышленных товаров в ящиках и кипах — в пять раз, до 3,2 тыс. тонн. Перевалка продовольственных грузов выросла на 41,3% — до 72,9 тыс. тонн, в том числе переработка скоропортящихся продовольственных грузов — на 1,7%, до 37,7 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 6,7% — до 6,462 млн тонн. Контейнерооброт вырос на 12,5% — до 520 947 TEU. Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 3,6% — до 834 тыс. тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей выросло на 2% — до 28 345. Перевалка других тарно-штучных грузов увеличилась на 2,8% — до 521,7 тыс. тонн.

Лидерами по объему грузоперевалки стали порт «Пивденный» — 31,234 млн тонн (прирост 33,5%), Николаевский порт — 14,352 млн тонн (снижение 6%), Одесский порт — 12,031 млн тонн (снижение 0,4%), Черноморский порт — 11,971 млн тонн (снижение 2,7%).

По данным АМПУ, морские порты Украины в 2019 году увеличили грузооборот по сравнению с 2018 годом на 18,4% — до 160,001 млн тонн.



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