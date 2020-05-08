Одесский порт принял одновременно четыре контейнеровоза
|10:30 17.07.2020
|Одесса
В Одесский морской порт в среду, 15 июля, зашли четыре контейнеровоза.
Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, пишет издание Порты Украины.
Первым к причалу №42 Хлебной гавани поставили контейнеровоз CMA CGM Congo (флаг — Либерия) длиной 299,9 метра.
Следующими к причалу №1-к Ланжероновской гавани и причалу №2 Карантинного мола пришвартовались соответственно контейнеровозы Paava (флаг — Португалия) длиной 139,1 метра и MSC Tasmania (флаг — Панама) длиной 215,6 метра.
Завершил серию заходов контейнеровоз Navios Summer (флаг — Маршалловы острова) длиной 238,8 метра, который ошвартовался на причале №2-к Ланжероновской гавани.
«Четыре контейнеровоза за шесть часов завели в гавани и поставили к причалам старший лоцман Александр Шадрин и лоцман Вячеслав Беспалов. Оба — филиал «Дельта-лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины», — указала пресс-служба.
В Одесском морпорту перевалку контейнеров осуществляют терминалы на Карантинном моле (портовый оператор — ДП «Контейнерный терминал Одесса») и в Хлебной гавани (портовый оператор — ООО «Бруклин-Киев Порт»).
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