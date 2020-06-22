Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках тренировки по боевой готовности использовали космический аппарат – спутник «Радуга-1М» для организации связи в труднодоступных горных районах.

Специалисты развернули и подготовили к работе 5 автомобилей специальной связи, что позволило организовать расширенную сеть коммуникаций, состоящую из полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи. Использование спутника «Радуга-1М» позволило установить надежную связь с подвижными станциями, включая труднодоступные горные районы, для передачи зашифрованной информации между пунктами управления, пишет пресс-служба МО России.

Также в ходе тренировки по боевой готовности связисты военной базы на полигонах Нагвалоу и Гудаута выполнили различные нормативы в сложных условиях при радиоэлектронном воздействии подразделений условного противника путем создания радиопомех в различных частотных диапазонах.

К мероприятиям было привлечено более 500 связистов соединения ЮВО, задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники, в т.ч. станции спутниковой связи «Ливень» на базе автомобиля «Урал», радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейной связи «Л1» на базе вездехода «КамАЗ».

Так же сообщается, что танкисты российской военной базы в Абхазии прибыли на полигон Прудбой в Волгоградской области для прохождения курса подводного вождения бронемашин.

На специально оборудованном вододроме военнослужащие отработают навыки подводного вождения танков Т-72Б3, находящихся на вооружении воинского соединения в Абхазии. Экипажи преодолеют водные преграды шириной более 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м.

Механики-водители в условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, отработают управление танками по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Также личный состав отработает действия в случае затопления боевой машины, в условиях кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и волнового воздействия.

На занятиях все танкисты будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют человеку провести под водой около 1 часа.

Всего курс подводного вождения танков пройдут более 200 военнослужащих соединения ЮВО.