Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и артиллерийские катера АК-209, АК-223, АК-201 Каспийской флотилии провели тренировку эпизода морского боя с кораблями условного противника.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к военно-морскому параду, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

На тренировке корабельная ударная группа выполнила выход на линию парадной диспозиции. Корабли отработали имитацию морского боя с кораблями условного противника.

Также в рамках военно-спортивного праздника экипажи кораблей и подразделения морской пехоты КФл совместно с корабельным составом береговой охраны Пограничной службы ФСБ России продемонстрируют эпизоды боевой подготовки: «Пресечение незаконной деятельности НВФ», «Постановка мин вертолетами противника», «Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений корабельной тральной группой», «Обнаружение кораблей противника», «Спасение на воде», «Фонтаны на воде», «Высадка морского тактического десанта на побережье противника».

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ. Будет открыта выставка вооружения и военной техники береговых частей КФл.

26 июля в День ВМФ России в Республике Дагестан впервые пройдет военно-морской парад.