Двухстороннее батальонное тактическое учение (ДБТУ) с боевой стрельбой подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошло на межвидовом полигоне Опук в оккупированном Крыму.

В ходе ДБТУ личный состав подразделений соединения береговой обороны в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя отработал действия на местности в условиях, максимально приближенным к боевым, с выполнением задач по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках ДБТУ морские пехотинцы ЧФ решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также по созданию опорных пунктов обороны на отвоёванном побережье.

Батальонная тактическая группа соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ отработала действия по сигналу «Тревога», подготовке и совершению марша на полигон на технике, а также занятию обороны морского побережья.

На заключительном этапе учения подразделения выполнили боевые стрельбы из боевых машин и стрелкового оружия по мишеням, имитирующие гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

В ходе активной фазы учения командир армейского корпуса ЧФ генерал-лейтенант Константин Касторнов провел занятие с курсантами военного учебного центра Крымского федерального университета, которые увидели современный общевойсковой бой, ознакомились с вооружением, военной и специальной техникой, организацией социально-бытового обеспечения военнослужащих в полевом лагере.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.