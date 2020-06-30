США розширили список санкцій за зв’язок із «кухарем Путіна»

09:00 17.07.2020   Росія

США внесли до списку санкцій трьох росіян і п'ять компаній, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають «кухарем Путіна». 

Про це повідомляє Міністерство фінансів США, пише Крим.Реалії.

Причинами обмежень, зокрема, стали втручання в американські вибори, а також незаконна активність Пригожина в Судані, йдеться в заяві Держдепартаменту.

Серед компаній, що потрапили під обмеження – петербурзька фірма «М Інвест», одна компанія з Судану, одна з Китаю і дві з Гонконгу.

За даними Держдепартаменту США, суданська компанія Meroe Gold Cо. Ltd має стосунок до так званої «приватної військової компанії Вагнера», імовірно пов’язаної з Пригожиним.

Мінфін США відзначає, що «М Інвест» у Судані дискредитувала протестувальників, які прагнуть до демократичних реформ. Решта компаній із оновленого списку санкцій надавали Пригожину фінансові послуги. Таким чином вони дозволяли бізнесмену ухилятися від санкцій і здійснювати глобальні угоди, в тому числі в доларах США.

«Євген Пригожин і його мережа використовують природні ресурси Судану для особистої вигоди і поширення шкідливого впливу по всьому світу», – завив міністр фінансів Стівен Мнучін. На думку фінансового відомства, діяльність Пригожина в африканській країні свідчить про російську підтримку авторитарних режимів і експлуатацію природних ресурсів.

У списку фізичних осіб – Ігор Лавренков (він, як стверджується, безпосередньо пов’язаний з Пригожиним), Андрій Мандель і Михайло Потепкін.

Москва рішення Вашингтона поки не коментувала.

Пригожин мав стосунок до кейтерингових компаній, які працюють із Кремлем. Він є одним із російських громадян, проти яких у США офіційно висунуті звинувачення у втручанні у вибори. Стверджується, що він фінансував так звану «фабрику тролів» у Петербурзі.



Ще на цю тему:

18:00 15.07.2020
ЄС з ініціативи Німеччини проаналізує загрози з боку Росії
10:45 13.07.2020
Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России
09:45 07.07.2020
Британія вперше ввела санкції окремо від ЄС, у "чорному списку" 25 росіян
10:45 06.07.2020
За порушення прав людини. Британія має намір ввести санкції проти РФ і Саудівської Аравії - ЗМІ
08:45 02.07.2020
Сенатор США Боб Менендес запропонував ввести санкції проти Путіна
15:30 01.07.2020
Сенат вніс санкції проти "Північного потоку-2" в проект оборонного бюджету США
17:11 30.06.2020
Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності
19:45 25.06.2020
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
16:45 18.06.2020
Німеччина може ввести санкції проти РФ через убивство чеченця в Берліні
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
11:00 11.06.2020
В Вашингтоне озвучили список "самых жестких" мер против России
16:30 09.06.2020
Група підтримки України у Конгресі закликала Держдеп до санкцій проти компаній "Північного потоку-2"
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
14:00 15.07.2020
Голова ОБСЄ заявляє про необхідність переговорів між Азербайджаном і Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
17:15 15.07.2020
У Болгарії антиурядові протести переросли в зіткнення з поліцією
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
Всі новини країни
Грузія Грузія
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
19:00 15.07.2020
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия дала высокую оценку процессу реформ в стране
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
Всі новини країни
Росія Росія
16:30 17.07.2020
Грузооборот российского порта Кавказ за 6 месяцев 2020 года вырос на 17%
16:15 17.07.2020
Российская промышленность установила новый рекорд падения
15:30 17.07.2020
На Северном Кавказе сформировали авиаподразделение Росгвардии
13:00 17.07.2020
ВМФ Росії отримав фрегат з турбінами від підприємства "Укроборонпрому" / Фото
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
15:15 16.07.2020
В уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія
12:45 16.07.2020
На території Айя-Софії у Стамбулі демонтували музейний знак
14:30 15.07.2020
Минобороны Турции готово к поддержке ВС Азербайджана против агрессии Армении
Всі новини країни
Україна Україна
17:45 17.07.2020
На десантном корабле ВМСУ потушили пожар / Видео
17:30 17.07.2020
На заводі “Океан” завершили ремонт суховантажу Sigma / Фото
17:15 17.07.2020
COVID-19: В Крыму за сутки коронавирус выявлен у 14 человек
17:00 17.07.2020
В первом полугодии Одесский порт незначительно сократил грузооборот
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд