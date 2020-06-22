Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд залишив без задоволення позов правозахисниці Лутфіє Зудієвої про визнання незаконним застереження від російської поліції.

Про це повідомляє «Кримська солідарність», пише Крим.Реалії.

Адвокат Назім Шейхмамбетов вважає це рішення суду незаконним і має намір оскаржити його в апеляційній інстанції.

«Суд виніс абсолютно неправосудне рішення, на нашу думку. При цьому під час судового засідання представник МВС ствердно і ясно пояснив, що ті відомості, які були викладені в оскаржуваному застереженні, по суті не знайшли свого підтвердження. Так, у перебігу судового засідання на неодноразові наші питання і питання позивача, представник МВС пояснив, що у них немає відомостей про те, що Зудієва Лутфіє готує якісь несанкціоновані мітинги, несанкціоновані акції із застосуванням боєприпасів, з використанням забороненої атрибутики або символіки», – розповів адвокат.

Як раніше розповіла Зудієва, 1 травня 2020 року їй винесли два застереження – одне від поліції, друге – від прокуратури. В обох документах, за її словами, немає чітких вказівок, які саме дії Зудієвої правоохоронні органи вважають протиправними або антигромадськими.

Нагадаємо, попередження в анексованому Криму отримали близько 60 осіб. Серед них – адвокати, правозахисники, учасники одиночних пікетів, члени Меджлісу кримськотатарського народу, активісти «Кримської солідарності».

Адвокат Едем Семеделяєв заявив, що винесення російськими правоохоронцями застережень про «неприпустимість екстремістської діяльності» кримськотатарським активістам – це елемент тиску і залякування.