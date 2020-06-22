Оппозиционный активист Константин Котов, осуждённый на четыре года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов, подал иск против исправительной колонии №2 Владимирской области.

Котов требует признать незаконными дисциплинарные взыскания, которые он получил в колонии, а также признать незаконным отказ допустить его адвоката Марию Эйсмонт на заседания дисциплинарной комиссии, пишет Радио Свобода.

В 2019 году активист получил взыскание за то, что надел перчатки, которые ему одолжил другой заключённый. По словам Котова, у него мёрзли руки, поэтому он попросил родственников прислать ему перчатки, однако сотрудники ФСИН так и не передали ему посылку.

Ещё одно дисциплинарное взыскание Котов получил за то, что якобы не поздоровался с сотрудником колонии. В июне этого года за аналогичное нарушение активиста отправили в штрафной изолятор.

При этом все случаи, по которым Котов получал взыскания, были рассмотрены дисциплинарной комиссией без присутствия адвоката Марии Эйсмонт, которую администрация колонии не пускала на заседания.

Константина Котова арестовали летом прошлого года по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Активист проводил одиночные пикеты против политических репрессий. С марта по август его несколько раз задерживала полиция. Последний раз Котова задержали 10 августа – за то, что он якобы участвовал в несогласованном шествии в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в тот день активист едва успел выйти из метро "Китай-город", как был схвачен полицией. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.

5 сентября 2019 года Котова приговорили к четырём годам лишения свободы. В январе этого года Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора, после чего Мосгорсуд смягчил его до полутора лет колонии. Полностью отменить приговор Мосгорсуд отказался, посчитав лозунги "Путин – вор" и "Долой Путина", которые, как утверждается, скандировал Котов, призывами к свержению президента.

Котов является вторым осуждённым по так называемой "дадинской" статье, которая предусматривает уголовное наказание для тех, кто больше трёх раз за полгода получил административное взыскание за нарушение правил проведения митингов. Защита активиста считает, ссылаясь на вердикт Конституционного суда, что Котов не должен был подлежать наказанию по этой статье, поскольку все акции, в которых он участвовал, носили мирный и ненасильственный характер.

Правозащитные организации признали Константина Котова политзаключённым.