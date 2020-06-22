Міжнародна правозахисна група «Агора» внесла анексовані Севастополь і Крим у свою доповідь з технологій стеження за населенням в період пандемії коронавірусу. У доповіді також відображена ситуація з масовим стеженням в цей період по регіонах Росії.

Автор доповіді «Пандемія стеження» – правовий аналітик «Агори» Дамір Гайнутдінов підкреслює, що «запровадження карантину послужило каталізатором розвитку всіх видів стеження, проте, перш за все – цифрових технологій». Правозахисники вважають це порушенням прав, передає Радіо Свобода.

Зокрема, «Агора» нарахувала шість окремих технологій збору і перевірки відомостей про приватне життя громадян Росії:

централізований збір інформації про громадян, які прибувають в країну, регіон або населений пункт;

система цифрових або аналогових пропусків, що дозволяють обмежувати види транспорту і мету пересування, а також диференціювати громадян за обсягом прав;

відеоспостереження, в тому числі з функцією розпізнавання осіб;

відстеження місцеперебування громадян за геолокаційними даними, переданими мобільними пристроями і додатками для стеження;

розширення можливостей стеження шляхом делегування поліцейських функцій приватним суб'єктам і представникам інших відомств.

У доповіді зазначено, що збір інформації безпосередньо від громадян, а також централізована обробка геолокаційні даних – єдині заходи, які проводили в масштабах Росії та анексованого нею Криму. В іншому у влади на місцях була можливість вибору стратегії та методів стеження.

Зазначається, що підконтрольна Кремлю влада Севастополя використовувала п'ять технологій збору і перевірки відомостей про приватне життя громадян: обов'язок надавати відомості про себе на гарячу лінію, відстеження геолокації, цифрові пропуски, розпізнавання осіб і делегування поліцейських функцій.

Російська влада Криму використовувала чотири технології збору та перевірки відомостей про приватне життя громадян: обов'язок надавати відомості про себе на гарячу лінію, відстеження геолокації, пропуску і делегування поліцейських функцій.

У травні повідомлялося, що на блокпостах, організованих на в'їзді в Севастополь через загрозу коронавірусу, встановили камери відеоспостереження, які ведуть цілодобовий запис.

На під'їздах житлових будинків і на стовпах ЛЕП у дворах по вулиці Фадєєва в Севастополі масово встановлюють камери відеоспостереження.