Росію звинуватили в спробах викрасти дані щодо вакцин від коронавірусу

20:15 16.07.2020   Росія

Російські хакери з групи APT29, яких підозрюють у роботі на Службу зовнішньої розвідки Росії, намагаються викрасти дані про розробку вакцин від коронавірусу і дослідження щодо лікування у наукових та фармацевтичних установах у всьому світі.

Про це йдеться у заяві Британського національного центру кібербезпеки (NCSC), опублікованій у четвер, 16 липня, на його сайті. Заява підтримана парнтнерськими спецслужбами зі США та Канади, передає Deutsche Welle.

"Ми засуджуємо ці огидні напади на тих, хто робить життєво важливу роботу, аби побороти пандемію коронавірусу", - сказав директор оперативного управління NCSC Пол Чичестер.

У центрі кібербезпеки зазначили, що упродовж 2020 року атаки хакерів з APT29 були націлені на різні організації, що беруть участь у розробці вакцини проти коронавірусу в Канаді, США та Великобританії. Ці атаки з великою ймовірністю здійснювалися з метою крадіжки інформації та інтелектуальної власності, що стосуються розробки та тестування вакцин проти COVID-19.

За інформацією NCSC, хакери використовують зловмисні програми "WellMess" та "WellMail" для атак на організації у всьому світі, у тому числі і на тих, що займаються розробкою вакцин. До цього програми "WellMess" та "WellMail" публічно не пов'язували з хакерами з APT29.

У заяві NCSC уточнюється, що загалом хакери використовували різноманітні інструменти та методи, включно із фішингом та зловмисним програмним забезпеченням.

У Британському національному центрі кібербезпеки припускають, що хакери продовжать здійснювати кібератаки на організації, які беруть участь у дослідженнях та розробці вакцин проти коронавірусу, оскільки прагнуть знайти відповіді на додаткові запитання розвідки стосовно пандемії.

У травні Великобританія та США повідомляли, що мережа хакерів намагається атакувати національні та міжнародні організації, які пов'язані із заходами щодо пандемії коронавірусу. Утім, раніше ці напади не пов'язували з Росією.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року групу APT29 підозрювали в атаці на урядові агентства і приватні компанії в США. Хакери розсилали заражені листи від імені працівниці держдепартаменту США.



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