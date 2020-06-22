У Представництві Президента України в АРК повідомляють, що цього тижня провели низку зустрічей у Києві з іноземними дипломатами і розповіли їм про ситуацію з порушенням прав людини в анексованому Росією Криму, а також темпи мілітаризації півострова.

Зокрема, повідомляється про зустріч очільника відомства Антона Кориневич і його заступників Таміли Ташевої та Дар'ї Свиридової із заступником голови місії Посольства Німеччини Бертрамом фон Мольтке, а також очільником представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом і надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гульдером, передає Крим.Реалії.

«Крім питань, пов'язаних з порушенням прав людини, під час зустрічей обговорювалися проблеми мілітаризації Криму і Чорноморського регіону, поступової колонізації півострова із заміщенням населення, дотримання прав дитини та злочинів Російської Федерації щодо залучення дітей до парамілітарних утворень, незаконного призову в російську армію, питання шкоди навколишньому середовищу», – сказано в повідомленні представництва.

Зазначається, що також особливу увагу приділили питанням режиму санкцій, збереження вектора розширення санкцій з боку партнерів України.

Цього тижня російські військові провели в Криму низку навчань, у тому числі з бойовою стрільбою. Зокрема, до навчань російських морпіхів було залучено близько 500 військовослужбовців, понад 70 одиниць техніки, включаючи танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А.

На полігоні «Ангарський» під Сімферополем російські військові планують провести бойові стрільби. Навчання пройдуть з 20 до 27 липня.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.