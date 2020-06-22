Громадська ініціатива «Кримська солідарність» повідомляє про те, що кількість кримськотатарських політв’язнів, фігурантів «справи про так званий тероризм», наближається до 80.

Про це йдеться у матеріалі активістів громадської ініціативи, передає ATR.

«Кількість заарештованих за цим звинуваченням в Криму наближається в цифрі 80. Частина з них уже засуджені на тривалі терміни, несумірні з наведеними наслідком доказами їх «провини». Решта перебувають у слідчих ізоляторах Сімферополя і Ростова-на-Дону, чекаючи вердикту суддів. При цьому вірити в справедливий розгляд кримінальної справи не виходить. На жаль, список сімей кримських політв'язнів знову поповнився, а в «Кримському дитинстві» додалося ще 12 діточок», — йдеться у повідомленні.